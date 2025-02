Raposo Tavares terá 16 novos radares nos próximos 90 dias; veja os locais

Equipamentos serão instalados no trecho entre Cotia e SP; ao todo, serão 649 equipamentos em rodovias paulistas

Foto: Arquivos / Cotia e Cia

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), assinou, nesta sexta-feira (14), a ordem de serviço para a instalação dos novos radares fixos nas rodovias estaduais de São Paulo.

SP 270 – Raposo Tavares | km 10,8 | São Paulo

SP 270 – Raposo Tavares | km 11,6 | São Paulo

SP 270 – Raposo Tavares | km 12,55 | São Paulo

SP 270 – Raposo Tavares | km 16,1 | São Paulo

SP 270 – Raposo Tavares | km 17,11 | São Paulo

SP 270 – Raposo Tavares | km 18,8 | São Paulo

SP 270 – Raposo Tavares | km 18,95 | São Paulo

SP 270 – Raposo Tavares | km 20,8 | Osasco

SP 270 – Raposo Tavares | km 21,9 | Cotia

SP 270 – Raposo Tavares | km 23,8 | Cotia

SP 270 – Raposo Tavares | km 25,9 | Cotia

SP 270 – Raposo Tavares | km 27,1 | Cotia

SP 270 – Raposo Tavares | km 29,2 | Cotia

SP 270 – Raposo Tavares | km 30,3 | Cotia

SP 270 – Raposo Tavares | km 30,45 | Cotia

SP 270 – Raposo Tavares | km 32,2 | Cotia





A partir de agora, as empresas contempladas pelo Edital nº 145/2023 se reunirão com diretores e engenheiros da autarquia e terão até 90 dias para finalizar a instalação dos 649 radares contratados.Segundo o DER, todos os radares devem estar operando até meados de maio de 2025, realizando a fiscalização de velocidade nos trechos não-concedidos do estado. Os dispositivos serão instalados em pontos estratégicos dos mais de 13 mil quilômetros de rodovias administradas pelo departamento.explica o coordenador geral de operações viárias do DER-SP, Ricardo Miguel do Nascimento.Além da fiscalização de velocidade, os equipamentos serão capazes de contar automaticamente os eixos dos veículos para fins estatísticos e transmitir em tempo real os dados para uma central do departamento. Eles são do tipo Fixo-Redutor e Fixo-Controlador – e não do tipo conhecido popularmente como radar “anti-migué” (radar Doppler).O radar Fixo-Redutor será instalado nos locais com maior presença de pedestres e ciclistas, contando com display para mostrar a velocidade dos veículos durante a sua passagem. Já o radar Fixo-Controlador, que faz a medição de velocidade sem o uso de display, ficará em trechos rurais com maior velocidade. Os dois modelos fazem a verificação por meio de um laço indutivo, embutido num ponto fixo, instalado sob o pavimento da via.A assinatura da ordem de serviço representa a finalização do processo licitatório aberto em 2023, que contemplou as empresas Splice Indústria, Comércio e Serviços Ltda; Consórcio Paulista de Fiscalização; Consórcio Conecta SP Rodovias; e Tecdet Tecnologia Detecções Com. Imp. Exp. Ltda. As quatro empresas arremataram, cada uma, um ou mais lotes dos 14 licitados, divididos entre as 14 Diretorias Regionais do DER, ao valor total de R$ 83,7 milhões.Na Rodovia Raposo Tavares (SP 270),nos trechos que correspondem os municípios de Cotia, Osasco e São Paulo.