VÍDEO: Moradora mostra acúmulo de lixo na frente de escola em Cotia: “Tem até gato morto”

Além disso, ela também mostra os matos tomando conta da rua e do entorno da unidade de ensino; bairro está sem coleta

Imagem enviada ao Cotia e Cia

Imagens registradas por uma moradora do Colinas de Cotia mostram o acúmulo de lixo em frente a uma escola municipal do bairro. Além disso, ela também mostra os matos tomando conta da rua e de parte do entorno da unidade de ensino.



O Colinas de Cotia é um dos bairros que ainda enfrentam problema com a coleta de lixo. Nessa quinta-feira (13), a prefeitura disse que nesta semana a empresa responsável pela coleta de lixo recebeu mais cinco caminhões para percorrer os bairros, “reforçando o serviço de coleta do lixo doméstico”.



Ao Cotia e Cia, a administração municipal salientou que segue em conversas frequentes com os responsáveis pela empresa "para cobrar que a programação de coleta seja cumprida semanalmente em todas as regiões do município".

narrou a moradora enquanto registrava as imagens: