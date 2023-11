Raposo Tavares terá 16 novos radares a partir de 2024; veja os locais

Ao todo, rodovias paulistas receberão 649 novos aparelhos de fiscalização, segundo o DER

Rodovia Raposo Tavares. Foto: Arquivos / Cotia e Cia

A fiscalização eletrônica na rodovia Raposo Tavares, região de São Paulo e Cotia, deve ficar mais rígida com a instalação de 16 novos radares em 2024. É o que prevê o edital de licitação publicado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) no último sábado (25).





Cotia e Cia fez o levantamento dos pontos da rodovia onde os novos radares serão instalados (veja mais abaixo).





Ao todo, são projetados 649 novos aparelhos de fiscalização em todo o estado, totalizando um investimento de R$ 196,8 milhões. Segundo a pasta, os novos equipamentos são mais modernos e eficientes, com capacidade de transmissão de informações em tempo real.





Veja abaixo todos os pontos de instalação previstos, segundo o edital:





SENTIDO CAPITAL:





Km 10,8

Km 17,1

Km 18,8

Km 21,9

Km 29,2

Km 30,4

Km 32,2





SENTIDO INTERIOR





Km 11,6

Km 12,5

Km 16,1

km 18,9

Km 20,8

Km 23,8

Km 25,9

Km 27,1

Km 30,3





Como serão os novos radares?





O edital detalha que, futuramente, os novos radares também poderão fazer a leitura de placas e contagem de automóveis nas vias;





Todas as informações captadas pelos equipamentos serão transmitidas em tempo real para o sistema do DER.





Cronograma





Segundo o DER, as propostas e documentação das empresas interessadas devem ser entregues até as 10h do dia 8 de janeiro de 2024, na sede do DER. A abertura dos envelopes será feita a partir das 10h01 do mesmo dia.





A previsão é que os novos equipamentos estejam em operação já no primeiro semestre de 2024.