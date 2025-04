Criminoso morre após se acidentar durante fuga na Raposo Tavares em Cotia

Dois criminosos estavam em uma moto roubada na região da Granja Viana; um deles não sobreviveu após acidente na contramão da rodovia

Imagem: Granja News / Instagram

Um criminoso, de 23 anos, morreu após se acidentar de moto na rodovia Raposo Tavares, em Cotia, na manhã desta quinta-feira (24). Ele estava na garupa da motocicleta.

O condutor, de 18 anos, sofreu fratura exposta na perna e estava hospitalizado até a publicação desta reportagem. Não há informações sobre o estado de saúde dele.A dupla de bandidos estava fugindo de uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM) pela contramão do km 23 da Raposo, região da Granja Viana. Eles não haviam obedecido o sinal de parada desde a rua José Félix.Durante a fuga, o bandido que pilotava a moto colidiu de frente com um veículo. Os dois foram arremessados para o acostamento da rodovia.Segundo a GCM, os dois tiveram fraturas expostas nas pernas. Os agentes encontraram com eles uma arma calibre 32.A moto em que eles estavam havia sido roubada em Carapicuíba no último dia 19, de acordo com a Polícia Civil.Os dois criminosos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, mas um deles não resistiu e veio à óbito.O caso foi registrado no 2º DP de Cotia, na Granja Viana.