Haitiano morto em arrastão na Raposo Tavares deixa dois filhos

Crime ocorreu na manhã de ontem (25) em um ponto de ônibus no km 17 da rodovia

Foto: Reprodução / TV Globo

Um homem foi morto, vítima de um latrocínio, em um ponto de ônibus da Rodovia Raposo Tavares, na Zona Oeste de São Paulo, na manhã desta terça-feira (25). O caso ocorreu na altura do km 17.

A vítima foi identificada como Ariol Elvariste, um haitiano de 46 anos. Ele foi atingido na região do tórax e não resistiu ao ferimento, morrendo no local.Ariol deixa dois filhos, de 13 e 8 anos.De acordo com testemunhas, dois assaltantes chegaram em uma moto vermelha e abordaram a vítima. Elas descrevem a abordagem como um arrastão, já que os ladrões tentaram roubar várias pessoas que estavam no local.Ainda não se sabe se houve reação da vítima. Os suspeitos atiraram e fugiram em seguida. A Polícia Militar foi acionada e iniciou as buscas pela região. O caso foi registrado como latrocínio 75º DP Distrito Policial (Butantã).