Motorista bêbado atropela e mata idosa em Carapicuíba

Imagem: Reprodução / SBT

Uma idosa de 69 anos morreu após ser atropelada por um motorista embriagado na noite desta terça-feira (25), em Carapicuíba. O acidente aconteceu por volta das 21h30 na Avenida Inocêncio Seráfico, na Vila Dirce. Após cometer outros crimes e ser detido, o homem dormiu dentro da viatura da polícia.

Marilene Aparecida Zeatto havia acabado de sair do culto com um grupo da igreja quando foi atingida ao atravessar a faixa de pedestres. Ela estava a apenas 400 metros de sua casa.Marilene chegou a ser socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro Vila Dirce, mas não resistiu aos ferimentos.O motorista, identificado como Guilherme Paulo Macedo, de 24 anos, estava acompanhado de dois amigos e estava embriagado após passar a noite comemorando o aniversário de um deles, que completa 18 anos nesta quarta-feira (26/2). Após o atropelamento, os suspeitos fugiram do local.Questionados pelos policiais, o trio admitiu ter atingido e deixado ferido também um homem em situação de rua enquanto dirigiam pela contramão. Os amigos de Guilherme foram ouvidos e liberados, enquanto o motorista foi preso em flagrante e dormiu bêbado dentro da viatura policial.O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Carapicuíba como homicídio e lesão corporal.