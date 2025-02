VIOLÊNCIA: Homem é assassinado em ponto de ônibus da Raposo Tavares durante assalto

Crime aconteceu na manhã desta terça-feira (25) no km 17 da rodovia

Imagem: Aconteceu em Cotia e Região / Instagram

Um homem foi assassinado com um tiro no peito durante um assalto na Raposo Tavares na manhã desta terça-feira (25). O crime aconteceu em um ponto de ônibus do km 17 da rodovia. Ninguém foi preso até o momento.

De acordo com a Polícia Militar (PM), dois criminosos, que estavam em uma moto, abordaram pessoas que aguardavam no ponto de ônibus e anunciaram o assalto. Em seguida, um homem que estava no local foi baleado na região do tórax.A vítima faleceu no local.O caso foi registrado como latrocínio no 51º Distrito Policial.