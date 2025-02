Aluno que teve traumatismo craniano após briga recebe alta hospitalar: “queriam me matar”

Em entrevista ao Cotia e Cia, o adolescente, que ficou 6 dias internado, explicou como a confusão deu início dentro da escola e se estendeu do lado de fora

Foto enviada pelo adolescente ao Cotia e Cia

Toda a agressão foi na cabeça, tanto que eu procurava machucados no corpo e não tinha nenhum, nem arranhão e nem mesmo uma vermelhidão. Única área atingida mesmo foi da cabeça. Eles queriam me matar. Estavam com essa intenção

O adolescente, de 16 anos, que pediu para não ser identificado, levou pauladas e pontapés de pelo menos quatro jovens na última quinta-feira (20). A briga ocorreu fora da escola, mas o desentendimento entre os alunos iniciou-se dentro da unidade de ensino.Em entrevista aonesta quarta-feira (26), o aluno explicou que tudo começou com uma brincadeira. Ele e seus colegas estavam jogando água uns nos outros com um borrifador. No entanto, segundo ele, a água acabou respingando em outros estudantes que não participavam da brincadeira., explica. O fato ocorreu na quarta-feira passada, dia 19.Apesar do desentendimento, ele disse que tudo ficou previamente resolvido no dia. Era o que imaginava. Mas, uma nova discussão entre o seu grupo e o grupo rival fez com que a situação se acalorasse ainda mais.O adolescente narra que estava saindo da escola e um de seus amigos foi atingido por uma pedrada na cabeça., disse.Na quinta, o aluno do Pedro Casemiro, mesmo não estando envolvido diretamente na confusão do dia anterior, foi pego em uma emboscada do lado de fora da escola. Ele foi cercado por um grupo de adolescentes – alguns não eram alunos - e foi atingido por pauladas e pontapés na cabeça e no pescoço., relata.O adolescente conta que, mesmo após as agressões violentas, vai continuar estudando na mesma escola., explica.pontua.Para o aluno, a escola tentou “abafar o caso” nos primeiros momentos. “Eles escolheram abafar e entraram em um consenso que não poderiam expulsar o aluno que deu a paulada e também seus companheiros”, disse.complementa.Procurada pela reportagem, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) disse que repudia toda e qualquer forma de agressão e incitação à violência, dentro ou fora das escolas.Informou ainda que, desde que tomou conhecimento do ocorrido, do lado externo da unidade,Segundo a Seduc, o aluno agredidoinformou a nota enviada na primeira ocasião em que a reportagem foi publicada, nessa segunda-feira (24).O caso, de acordo com a pasta, será encaminhado ao Conselho Tutelar e à Vara da Infância e da Juventude.