Coleta de lixo vira pauta na Câmara de Cotia e Enob deverá prestar esclarecimentos

A sessão dessa terça-feira (18) da Câmara de Cotia foi pautada sobre o problema com a coleta de lixo na cidade., diversos bairros ainda estavam sem a coleta até ontem.

Além das falas na tribuna, o vereador Eduardo Nascimento (PSB) oficializou um requerimento para que a Enob Engenharia Ambiental, empresa responsável pela coleta em Cotia, prestasse esclarecimentos sobre os problemas que vêm ocorrendo com o serviço na cidade. O requerimento foi aprovado por todos os vereadores presentes.Em sua justificativa, Nascimento diz que a coleta não está sendo realizada conforme deveria e que é função do Legislativo fiscalizar todo e qualquer serviço prestado na cidade.A empresa tem agora 15 dias para responder a população por meio do Legislativo.