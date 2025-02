Carreta tomba ao trafegar em via proibida e interdita totalmente estrada em Cotia

Veículo levava uma carga de 26 toneladas e, ao tentar subir a via, estourou a mangueira do hidráulico; não há previsão de liberação

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Uma carreta tombou parcialmente na Estrada Velha de Cotia, altura do número 692, nesta quarta-feira (19), e interditou totalmente a via. Ninguém ficou ferido.

O veículo levava uma carga de 26 toneladas e, ao tentar subir a via, estourou a mangueira do hidráulico e voltou de ré, dando um ‘L’ na pista.A Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram), em nota enviada ao, informou que no local é proibida a passagem de caminhões com mais de dois eixos - como o que se envolveu nesta ocorrência.Ainda de acordo com a Setram, há sinalização no local e fiscalização eletrônica.Com o bloqueio, motoristas devem procurar vias alternativas na região, pois não há previsão de liberação.O Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) acompanha a ocorrência.