VÍDEO: Veículo pega fogo na região central de Cotia nesta quarta-feira (19)

Imagens: Redes Sociais

Um veículo pegou fogo na região central de Cotia na tarde desta quarta-feira (19).





Cotia e Cia está em contato com o Corpo de Bombeiros. Assim que tivermos mais informações, acrescentaremos nesta reportagem.





OUTRO CASO

. Um veículo pegou fogo na Avenida Odair Pacheco Pedroso, próximo ao Hospital Regional de Cotia. Na semana passada, houve um caso semelhante ao de hoje





A ocorrência foi registrada por volta das 14h na Av. Nossa Senhora de Fátima.O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas. Segundo a corporação, não houve feridos.Ainda não se sabe a causa do incidente.Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) estiveram no local. Os Bombeiros foram acionados e conseguiram apagar o fogo. Ninguém ficou ferido.