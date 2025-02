Novos caminhões da coleta estão em Embu das Artes, e não em Cotia, diz vereador

Johny se referia aos novos caminhões que foram anunciados pelo prefeito Welington Formiga nessa segunda-feira (17), em vídeo publicado nas redes sociais.



"Eu não aguento mais televisão, população reclamando. Situações como essa não podem mais acontecer na nossa cidade. Nós convocamos a empresa e pedimos para que todos os caminhões fossem para as ruas", afirmou Formiga.







A prefeitura confirmou ao Cotia e Cia, logo após a fala de Formiga, que incorporou, ontem mesmo, os cinco novos caminhões à frota de coleta de lixo, “com o objetivo de regularizar o serviço em toda a cidade”. “Com essa ampliação, o município passa a contar com um total de 15 veículos dedicados à coleta”, reforçou.



Sobre a denúncia do vereador, a prefeitura de Cotia disse que “recebeu com surpresa” a fala de Johny durante a sessão de hoje e salientou “que não há dados concretos, até o momento, sobre o relato do vereador, mas que a empresa já está sendo acionada para prestar esclarecimentos”.