Às vésperas do início das aulas, prefeitura de Cotia comenta sobre uniformes e material escolar

Veja quando a prefeitura pretende entregar os kits de material escolar e os uniformes aos mais de 30 mil alunos da rede

Foto: Prefeitura de Cotia





As aulas na rede municipal de Cotia iniciam na próxima segunda-feira (10). O questionamento feito por pais e responsáveis de alunos é se terá, de fato, a entrega de uniformes e material escolar.

Cotia e Cia levou o questionamento para a Secretaria de Educação da cidade. Veja as respostas abaixo:Em nota enviada ao Cotia e Cia nesta quarta-feira (5), a Secretaria de Educação informou que o kit de material escolar será entregue na primeira semana do ano letivo, ou seja, na semana que vem. Porém, a data correta não foi anunciada.Em relação aos uniformes escolares, a Secretaria de Educação havia informado ao Cotia e Cia, há 20 dias, que estava trabalhando "para que fosse possível" realizar a entrega no início das aulas, conforme anunciado no plano de governo do prefeito Welington Formiga.Já nesta quarta, a pasta afirmou que a entrega dos uniformes será realizada no primeiro semestre, sem estipular uma data correta.Em seu plano de governo, intitulado ‘Cotia: nosso projeto de cidade”, no âmbito da Educação, o prefeito, destaca.