Entregador de 30 anos morre em acidente de moto em Cotia

Um entregador de 30 anos morreu na noite dessa terça-feira (4) em um acidente de moto no bairro Mirante da Mata, em Cotia.

'Zoio' faleceu ao dar entrada no Hospital de Cotia. Foto: Redes Sociais

O condutor da motocicleta envolvido no acidente foi ouvido na delegacia e liberado logo em seguida. Ele não apresentava sinais de embriaguez e recusou atendimento médico.



Zoio chegou a ser encaminhado ao Hospital Regional de Cotia, mas não resistiu aos ferimentos.



Uma equipe de perícia foi requisitada no local do acidente. As motocicletas foram apreendidas.



A Polícia Civil agora vai investigar as imagens gravadas por câmeras de segurança que registraram o momento da ocorrência.



O caso foi registrado na Delegacia de Cotia como “Homicídio culposo na direção de veículo automotor”.