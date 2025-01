Uniformes no início do ano e mais creches: as promessas de Formiga para a Educação

Prefeito de Cotia, que tomou posse nessa quarta-feira (1º), ainda promete melhoria dos salários dos professores e benefícios sociais; confira

Foto: Prefeitura de Cotia

O prefeito Welington Formiga (PDT) tomou posse nesta quarta-feira (1°) ao lado do vice, Paulinho Lenha (PDT). A cerimônia ocorreu na Praça da Matriz, no Centro de Cotia, após sessão solene na Câmara Municipal. ao lado do vice, Paulinho Lenha (PDT). A cerimônia ocorreu na Praça da Matriz, no Centro de Cotia, após sessão solene na Câmara Municipal.

Estabelecer uma parceria colaborativa com os pais dos alunos com deficiência e suas variações e profissionais de saúde, incluindo médicos, terapeutas e assistentes sociais, para compartilhar informações, discutir estratégias de suporte e garantir uma abordagem integrada e abrangente para atender às necessidades do aluno

Em seu plano de governo, intitulado, no âmbito da Educação, Formiga promete descentralizar as creches municipais e também realizar a entrega dos materiais escolares e uniformes antes de iniciar o ano letivo., destaca.Segundo o plano de governo, promover a descentralização das creches e criando unidades em diferentes bairros e comunidades, vai facilitarFormiga também promete valorizar o trabalho dos profissionais da educação, incluindo professores, educadores infantis, auxiliares de creche e outros profissionais envolvidos,O prefeito também visa oferecer treinamento contínuo para educadores sobre inclusão e estratégias pedagógicas específicas para atender às necessidades dos alunos com deficiência.