Moradores da Estrada das Mulatas em Cotia estão ilhados após fortes chuvas; VÍDEO

“A gente está ilhado. A água aqui invadiu tudo. Estamos de mãos atadas”

Imagens: Redes Sociais

#FalaCidadão: Moradores da Estrada das Mulatas - rebatizada de Estrada Carolina Maria de Jesus -, em Cotia, estão ilhados em suas casas após as fortes chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias. Sem pavimentação, a via ficou tomada por barro e valetas enormes, que dificulta a entrada e saída deles. Moradores da Estrada das Mulatas - rebatizada de Estrada Carolina Maria de Jesus -, em Cotia, estão ilhados em suas casas após as fortes chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias. Sem pavimentação, a via ficou tomada por barro e valetas enormes, que dificulta a entrada e saída deles.









Segundo os moradores, a via está intransitável tanto pela entrada do Morro Grande quanto pela entrada no Tijuco Preto., disse Cristina Oliveira da Silva.O problema, que já é crônico no local, ficou ainda pior com as chuvas., diz Cristina.A moradora ainda relatou que a prefeitura passou com uma máquina no local, mas o problema não foi resolvido. Cotia e Cia relatou o problema para a administração municipal e aguarda retorno.