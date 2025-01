Projeto que cria 450 novos cargos na área da Educação em Cotia será votado nesta quarta (22)

Caso seja aprovado, serão 150 cargos de Professor de Educação Básica I e 300 de auxiliar de classe; cargos serão preenchidos mediante concurso público

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia

A Câmara Municipal de Cotia realizará, nesta quarta-feira (22), às 10h, uma sessão extraordinária para a votação do Projeto de Lei Complementar nº 1/2025. De autoria do prefeito Welington Formiga (PDT), o projeto cria 450 novos cargos na área da Educação do município.

De acordo com a propositura, serão 150 novos cargos de Professor de Educação Básica I e 300 novos cargos de Auxiliar de Classe. O objetivo, segundo o prefeito, éFormiga salienta no texto, finaliza.