“Instabilidade no sistema” faz prefeitura de Cotia prorrogar vencimento da 1ª parcela do IPTU

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria da Fazenda e Planejamento, prorrogou a data de vencimento da parcela única do IPTU 2025 (com 10% de desconto) e da primeira parcela, que venceriam nesta segunda-feira (20).

O prazo foi prorrogado para o dia 14 de fevereiro. A mudança, segundo a prefeitura, se deu por conta de instabilidade no sistema de emissão da 2ª via do tributo.O tributo poderá ser pago em até 12 vezes desde que cada parcela não seja inferior a R$ 50, quem optar pelo pagamento à vista terá 10% de desconto.Apesar da mudança da data da 1ª parcela e da cota única, a Secretaria da Fazenda e Planejamento informou que as demais parcelas do tributo vencerão sempre no dia 20 de cada mês, quando a data cair em fim de semana ou feriado, o imposto poderá ser pago no próximo dia útil sem incidência de multa.Os carnês do IPTU 2025 foram enviados pela Secretaria da Fazenda e Planejamento para os endereços cadastrados pelos contribuintes. No entanto, quem não recebeu o carnê, poderá fazer a emissão da segunda via pelo site da Prefeitura (www.cotia.sp.gov.br), basta acessar o ‘Portal de Serviços’, procurar clicar em ‘Fazenda’ e abrir ‘IPTU 2025 – emissão da 2ª via’, ou ainda,