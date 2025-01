Sem coleta há 20 dias, moradores de Cotia colocam fogo em lixo acumulado em beira de estrada

Serviço começou a ser normalizado após falta de pagamento da antiga gestão municipal, mas há pelo menos 2 bairros em que a coleta ainda não passou

Fogo colcoado em lixo na estrada do Padre Inácio, no Jd. Museu. Imagem: Reprodução

Cansados de esperar pela coleta, moradores colocaram fogo nos sacos de lixo que estavam acumulados na beira da estrada do Padre Inácio, no Jardim Museu, em Cotia. Segundo eles, há cerca de 20 dias que o caminhão responsável pela coleta não passa no bairro.



“Acabamos de passar agora nas mídias pela questão do lixo. Quando assumimos a cidade, pegamos uma situação financeira muito difícil. Estava em greve a empresa. Dialoguei com a empresa, dialoguei com o sindicato, e nós conseguimos acabar com a greve”, disse. “O serviço da coleta é essencial, porém, já está sendo normalizado nestes dias atuais. Acredito que mais uma semana. Peço paciência para a população”, completou.



A reportagem apurou que, além do Jd. Museu, o bairro Paisagem Casa Grande também está sem coleta. Cotia e Cia questionou a administração municipal para saber quando o serviço será normalizado nesses bairros e aguarda respostas. , disse. “, completou.A reportagem apurou que, além do Jd. Museu, o bairro Paisagem Casa Grande também está sem coleta.questionou a administração municipal para saber quando o serviço será normalizado nesses bairros e aguarda respostas.

”, relatou uma moradora aoOs moradores enfrentam esse problema com a coleta desde às vésperas do Natal. A empresa que realiza o serviço chegou a fazer paralisação por falta de repasse de verba da antiga gestão da prefeitura de Cotia.da cidade,O atual prefeito de Cotia, Welington Formiga (PDT), se manifestou, na ocasião, sobre o problema. Ele reafirmou que a empresa responsável pelo serviço estava em greve e que já havia conseguido resolver essa questão. O prazo dado por ele para normalizar o serviço era de uma semana, ou seja, até esta terça-feira (14).