Carreta pega fogo e forma congestionamento gigantesco no Rodoanel

Ocorrência foi registrada por volta do meio-dia, no km 30 da rodovia, em Embu das Artes

Foto: Artesp

Uma carreta pegou fogo no início da tarde desta terça-feira (14) no Rodoanel Mário Covas, em Embu das Artes. A ocorrência foi registrada por volta do meio-dia, no km 30 da rodovia. Não há informações sobre feridos.

Segundo a concessionária que administra o trecho, o motorista da carreta foi fechado por outro veículo. Ao tentar desviar, ele realizou uma manobra brusca e a lona de freio começou a pegar fogo, tomando todo o veículo.Por volta das 12h45, o fogo já havia sido controlado pelo Corpo de Bombeiros. Na sequência, o veículo foi retirado da faixa um e posicionado no acostamento.O incidente registrou congestionamento de mais de 10 quilômetros. A ocorrência já dura mais de três horas.