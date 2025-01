Dezenas de bairros de Cotia ainda estão sem coleta de lixo: “situação deplorável”

Apesar do anúncio do prefeito, de que problema estaria resolvido “nos próximos 3 ou 4 dias”, muitos moradores relataram problemas com a coleta

Lixo acumulado em um residencial do bairro Lageado. Foto: Redes Sociais

Jardim São Miguel, Lavapés, região do Morro do Macaco, Jd. Sandra, Lageado, diversas regiões de Caucaia do Alto e bairros da região central e da Granja Viana ainda estão sem a coleta de lixo.







Na semana passada, o prefeito Welington Formiga e seu vice Paulinho Lenha publicaram um vídeo afirmando que a Enob, empresa responsável pela coleta, estava em greve, mas que a situação já estaria resolvida.



“Nós entramos agora, mas queremos avisar a população que esse problema já está resolvido”, disse Formiga, afirmando que a situação será normalizada “nos próximos três ou quatro dias” - veja o vídeo abaixo:

Na mesma ocasião, a prefeitura enviou uma nota ao Cotia e Cia reiterando as palavras do prefeito. “A empresa retomou o serviço nesta quinta-feira, no primeiro dia útil da nova gestão. A situação deve ser totalmente normalizada nos próximos dias”.



Procurada novamente pela reportagem, a prefeitura não comentou mais sobre o assunto. O espaço continua aberto.

Os inúmeros relatos foram enviados ao Cotia e Cia entre a noite desse domingo (5) e a manhã desta segunda-feira (6), por meio das redes sociais.“No Jardim da Glória, a situação está deplorável, parecendo filme de terror. Lixo e galhos de arvores da última tempestade, no meio da rua e atrapalhando o trânsito local. Entendo que a nova gestão começou agora, mas o IPTU não atrasa. Já podiam estar fazendo mais”, relatou um leitor (clique na imagem abaixo para ler os demais relatos):