Globocop mostra lixos espalhados pelas ruas de Cotia e prefeito se pronuncia

Helicóptero da TV Globo sobrevoou a cidade na manhã de hoje; Welington Formiga pediu paciência para a população e deu prazo para serviço ser normalizado

Imagens: TV Globo / Redes Sociais

Moradores da região central de Cotia presenciaram na manhã desta terça-feira (7) o Globocop, helicóptero da TV Globo, sobrevoando as ruas da cidade. A emissora pautou a questão sobre a coleta de lixo, que há dias não é realizada com precisão.

, bairros das regiões do Morro do Macaco, Caucaia do Alto e do centro de Cotia, além de parte da Granja Viana, ainda estão sem o serviço normalizado.Em vídeo publicado no início desta tarde, o prefeito Welington Formiga (PDT) comentou sobre o assunto. Ele disse, mais uma vez, que a empresa responsável pelo serviço estava em greve e que já conseguiu resolver essa questão. Segundo Formiga, em cerca de uma semana a coleta deve ser normalizada., disse., completou.Veja o vídeo abaixo: