Prefeitura de Cotia realiza ações de prevenção de alagamentos em ruas da cidade

Até o momento, ruas da região do Parque Miguel Mirizola e da região central de Cotia já receberam o serviço

Foto: Prefeitura de Cotia / Reprodução

Equipes da Secretaria de Obras e Infraestrutura de Cotia realizam limpezas e desobstruções de galerias pluviais para minimizar os riscos de alagamentos nas vias em períodos de fortes chuvas e evitar a proliferação de insetos por conta do mato alto.

Até o momento, ruas da região do Parque Miguel Mirizola e da região central de Cotia já receberam o serviço, que ainda conta com roçagem e pintura de guias.A prefeitura explicou que o trabalho de limpeza das galerias pluviais é feito de forma manual e todo o material retirado é transportado por caminhões. Depois de fazerem a retirada do assoreamento nas galerias – como terra, lixo e outros materiais que acabam sendo despejados nos bueiros -, as equipes fazem a lavagem das caixas.O mato alto também está sendo roçado e as pinturas das guias estão sendo reforçadas. Segundo a prefeitura, as equipes seguirão um cronograma de trabalho e outros bairros também serão contemplados com os serviços pelos próximos dias.