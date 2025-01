Em Cotia, moradores vão discutir problemas ambientais e propor ações durante conferência

Objetivo da atividade é propor ações para enfrentar as consequências das mudanças climáticas e da deterioração do meio ambiente da região; saiba mais

Imagem: Divulgação

A cidade de Cotia vai receber, no dia 25 de janeiro, a Conferência Livre de Meio Ambiente. O encontro será a partir das 9h no Parque Cemucam e é aberto para moradores e instituições não-governamentais. Para participar, é necessário realizar a inscrição (link no final da matéria).

O objetivo da atividade é propor ações para enfrentar as consequências das mudanças climáticas e da deterioração do meio ambiente da região.O encontro em Cotia faz parte do conjunto de ações para a estruturação da Política Nacional sobre Mudança do Clima e a construção do Plano de Transformação Ecológica.O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) realizará a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, em maio de 2025, em Brasília.Como parte desta ação, estão previstas a realização de conferências municipais e/ou estaduais, convocadas pelo poder público ou por organizações não-governamentais, além da sociedade civil.As reuniões têm o objetivo de elaborar duas propostas por eixo temático para a construção da Política Nacional de Meio Ambiente. As propostas formuladas nas conferências livres serão levadas para a conferência estadual e, também, para a conferência nacional.destaca o texto de divulgação do encontro.A atividade será das 9h às 13h no Casarão 01 do Parque Cemucam, localizado na Rua Mesopotâmia, s/n - Jardim Passárgada, Cotia.Os organizadores também informaram que nos dias 15 e 22 de janeiro serão realizadas oficinas preparatórias online, às 19h.Para participar das oficinas e do encontro presencial no dia 25,