Crânio encontrado em rodovia de SP estava com velas, prato e carta assinada por ‘Sr. Caveira’

Caso, que ocorreu no litoral paulista, foi registrado como morte suspeita e encontro de cadáver

Imagem: G1 / Reprodução

Um crânio humano foi encontrado junto a uma oferenda, deixada na Rodovia dos Imigrantes, na altura da cidade de Cubatão, litoral paulista. Com os itens, ainda havia uma carta assinada como “Sr. Caveira”. A Polícia Civil investiga o caso.

De acordo com reportagem do G1, o crânio foi encontrado por um soldado da Polícia Militar (PM) em um ponto de estacionamento, na altura do km 58 da rodovia.O agente fazia parte de uma operação do policiamento rodoviário quando viu os objetos, a aproximadamente 100 metros de distância. Ele se aproximou para checar o que era e se deparou com vários itens.Segundo o registro, o crânio estava no chão, ao lado de um prato branco e duas velas (uma preta e outra vermelha) com a inscrição ‘Exu Caveira’.No local, também havia carta que mencionava questões religiosas e era assinada por ‘Sr Caveira’.Diante do ocorrido, a perícia técnica foi acionada ao local, e exames foram solicitados ao IML (Instituto Médico Legal). O caso foi registrado como morte suspeita e encontro de cadáver na delegacia do município.