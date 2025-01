Grupo Colina oferece atendimento funerário gratuito para famílias de Cotia que perderam bebês

Atendimento inclui caixão, velório, sepultamento e toda a documentação necessária

Imagem: EDH

O Grupo Colina, empresa que administra os cemitérios de Cotia, lança o projeto ‘Pequenos Anjos’ na cidade. A iniciativa oferece atendimento funerário completo e gratuito para famílias que perderam bebês de até um ano de idade.

O projeto visa garantir que todas as famílias de Cotia tenham acessoO atendimento inclui caixão, velório, sepultamento e toda a documentação necessária, atendendo a todos os moradores da cidade, independentemente da renda.Para solicitar os serviços do projeto, basta entrar em contato com o Grupo Colina através do telefone (11) 5043-3482 ou (11) 99986-0077. É importante ressaltar que o atendimento é exclusivo para moradores de Cotia.Site: colinacotia.com.brTelefone: (11) 5043-3482 ou (11) 99986-0077