Construtotal Outlet inaugura 2ª unidade em Cotia neste sábado (18)

Loja traz preço de outlet em todos os setores de material de construção

Imagem: Divulgação

#Publi: A Construtotal Outlet inaugura, neste sábado (18), sua segunda unidade em Cotia. A loja é conhecida por trazer preço de outlet em todos os setores de material de construção.





SERVIÇO





O que: Inauguração da 2ª unidade da Construtotal Outlet em Cotia

Quando: Sábado (18/01), às 9h

Onde: km 39 da Rodovia Raposo Tavares (Rua dos Carvalho, 124, Res. Recanto Verde)

A unidade, localizada no km 39 da Rodovia Raposo Tavares (Rua dos Carvalho, 124, Res. Recanto Verde), será inaugurada a partir das 9h.Entre as promoções de inauguração, na compra do piso ou porcelanato, a loja vai oferecer argamassa grátis!A Construtotal Outlet do acabamento é referência em pisos e porcelanatos, oferecendo as melhores marcas de cerâmicas, ferramentas, revestimentos, torneiras e todo tipo de material para obras e reformas.Uma loja que promete surpreender com qualidade, variedade e praticidade e preço baixo, em um só lugar.• Show ao vivo com Elvis Nunes (A partir das 16h)• Chopp, come & bebes gratuito• E muita promoção!