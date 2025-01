GCM recupera 4 caminhões que foram furtados em Ibiúna

Veículos são de empresas de hortifruti

Imagens: Redes Sociais / Prefeitura de Ibiúna

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ibiúna recuperou, nessa terça-feira (14), quatro caminhões que haviam sido furtados na madrugada de domingo (12) na cidade.

Após receberem uma denúncia anônima, os agentes foram até um terreno abandonado em volta de uma mata, localizado no bairro Sorocamirim. No local, os GCMs se depararam com quatro caminhões, sendo todos de empresas de hortifruti.Em pesquisa, foram constatados que os caminhões eram produtos de furto. Nenhum suspeito, até o momento, foi localizado.A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Ibiúna. Os veículos foram apreendidos e devolvidos aos seus respectivos proprietários.