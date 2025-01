Demitido da Globo, relembre quando Bocardi mandou Rogério Franco “pular da cama”

Veja também os dois momentos em que o jornalista ironizou a prefeitura de Cotia na gestão passada; Bocardi foi demitido nessa quinta por “descumprir normas éticas”

Bocardi foi demitido nessa quinta-feira (31). Imagem: TV Globo

O jornalista e apresentador Rodrigo Bocardi foi demitido da Globo, conforme informado pela emissora nesta quinta-feira (30), por “descumprir normas éticas do jornalismo” da empresa.

Em nota, a Globo ainda afirmou que Sabina Simonato assumirá o comando do Bom Dia São Paulo interinamente a partir desta sexta-feira (31)., diz trecho do comunicado.Rodrigo Bocardi ironizou a Prefeitura de Cotia, ainda na antiga gestão, por duas vezes. Em maio de 2023,. A equipe esteve presente na Escola Municipal Malvina de Castro, no Jardim Rosemary.Algumas mães que estavam em frente à unidade deram entrevista e relataram os problemas ocasionados com a falta de uniformesOutro problema relatado pelas mães foi a falta de segurança na escola. Após a reportagem, o âncora do SP1, Rodrigo Bocardi, fez o seguinte comentário:, ironizou.Já em maio do ano passado,Rodrigo Bocardi criticou o atraso e ainda fez um comentário irônico. Ao mostrar o totem de segurança que há em frente à E.M do Caputera, o jornalista disse que o aparelho deveria também monitorar o andamento das obras.Em fevereiro de 2024, o Bom Dia SP mostrou os alagamentos provocados pelo temporal que atingiu Cotia. Na reportagem, os moradores relataram os problemas crônicos causados pelas chuvas. O repórter que acompanhava o caso disse que ninguém do poder público havia aparecido no local.Por sua vez, Rodrigo Bocardi fez seu comentário e dirigiu a fala para o então prefeito Rogério Franco. , disse [VEJA O VÍDEO COMPLETO NO FINAL DA MATÉRIA].Bocardi reconheceu que o volume de água foi significativo para um curto espaço de tempo, mas nem por isso deixou de cobrar uma ação efetiva da prefeitura., criticou.O jornalista ainda reforçou a crítica: