Bocardi faz comentário irônico ao mostrar atraso em obras em escolas de Cotia; ASSISTA

O programa Bom Dia SP (BDSP), da Rede Globo, destacou na manhã desta sexta-feira (24) o atraso em obras de escolas municipais de Cotia.





As reformas começaram em abril de 2023 com prazo para serem finalizadas em fevereiro deste ano.





Em março, no entanto, as obras ainda não tinham sido finalizadas. A prefeitura pediu mais tempo, por conta das chuvas que teriam sido o motivo do atraso.





Mas o novo prazo também foi vencido e, das três escolas, apenas uma está com a reforma concluída, que é a E.M Elydia Scopel Cremonezzi.





O apresentador do BDSP, Rodrigo Bocardi, criticou o atraso nas obras e ainda fez um comentário irônico. Ao mostrar o totem de segurança que há em frente à E.M do Caputera, o jornalista disse que o aparelho deveria também monitorar o andamento das obras. “Esperamos que realmente saia de uma vez por todas. Parece que está indo, né?”