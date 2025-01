Cliente mata dono de bar a tiros por diferença de R$ 3,50 na conta

Vítima foi socorrida ao Hospital Geral de Itapecerica da Serra (HGIS), mas não resistiu e morreu

Foto: Reprodução / SBT

O dono de um bar em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, foi assassinado a tiros por um cliente devido a uma diferença no valor da conta de R$ 3,50. O caso ocorreu na última quinta-feira (9).





Com informações dos portais Gazeta SP e O Taboanense



Segundo a polícia, o cliente discordou do valor da conta e se recusou a pagá-la por uma cerveja. O comerciante havia cobrado seis cervejas, mas o suspeito se recusou a pagar porque diz ter consumido cinco.O homem saiu do local e retornou armado, atirando contra o dono do bar. Em seguida, ele fugiu.Após ser baleada, a vítima foi socorrida ao Hospital Geral de Itapecerica da Serra (HGIS), mas não resistiu e morreu.No sábado (11), o suspeito foi preso pela Polícia Militar. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), ele prestou depoimento e foi liberado. O caso foi registrado como homicídio.A SSP informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Itapecerica da Serra, por meio de inquérito policial instaurado. A equipe da unidade já ouviu testemunhas e continua realizando diligências visando o completo esclarecimento dos fatos, disse a pasta.