Agente penitenciário é encontrado morto em cemitério clandestino em Osasco

Corpo foi localizado um dia depois de ele ter sido sequestrado por dois homens

Foto: Reprodução

Um agente penitenciário de 48 anos foi encontrado morto nesta terça-feira (14) em uma cova aberta na Favela Santa Rita, em Osasco, Grande São Paulo.





Com informações do G1 e Metrópoles

Sérgio Ferreira dos Santos, de 48 anos, foi sequestrado perto de sua residência, na Vila Menk, na segunda-feira (13).Segundo a polícia, a suspeita é a de que ele tenha sido julgado pelo "tribunal do crime".De acordo com o boletim de ocorrência, o irmão de Sergio informou à polícia que ele era policial penal e saíra de casa para trabalhar, mas não chegou ao trabalho e não deu mais notícias.Testemunhas relataram que, enquanto ele aguardava o carro chamado por aplicativo na frente de um bar, foi abordado por dois homens. Um estava armado e teria falado:Em seguida, o agente entrou no carro com os homens.Quando chegou ao bar e não encontrou Sérgio, o motorista de aplicativo conversou com o dono do estabelecimento, que relatou a ele o ocorrido.Por meio das redes sociais, o motorista conseguiu o contato de um amigo de trabalho da vítima, que foi à residência dele e avisou à mãe da vítima o que tinha acontecido com ele. A irmã do policial penal também foi avisada, e registrou o boletim de ocorrência.Horas após o registro na delegacia, policiais encontraram o corpo do agente em uma cova. O caso continuará sendo investigado.Por meio de nota, a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) e Polícia Penal do Estado de São Paulo", e dizem quedisse a pasta.O Sifuspesp (Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo) também lamentou a morte e se solidarizou com os familiares e colegas de trabalho do policial penal e cobrou a