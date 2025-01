Cotia tem previsão de chuva moderada a temporal nos próximos dias; confira

Apesar da chuva, calor vai permanecer na cidade

Foto: Arquivos / Cotia e Cia

A cidade de Cotia deve ser atingida por pancadas de chuva a partir desta quinta-feira (16). Segundo a previsão, a chuva será moderada, mas pode ocorrer temporal

A quinta-feira começará com céu nublado, com previsão de chuva no final da manhã. À tarde e à noite devem permanecer chuvosas, segundo o Clima Tempo.Na sexta-feira (17/1), a previsão indica céu nublado com chuva durante o dia e à noite. À tarde, pode ocorrer temporal.Já o sábado (18) ficará chuvoso durante a manhã e à noite. Haverá aberturas de sol à tarde, mas ainda com previsão de pancadas de chuvaNo domingo (19), a previsão aponta um pouco mais de estabilidade. Deve ocorrer apenas uma chuva passageira entre à tarde e à noite, de acordo com o Clima Tempo.Por mais que a previsão aponte pancadas de chuva nestes dias, a sensação de calor deve permanecer, com máximas de até 28ºC.