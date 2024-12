Urgente: Criminosos fazem reféns durante roubo a banco em Vargem Grande Paulista

Informações preliminares dão conta de que ao menos 5 criminosos participam da ação.

Foto mostra policiais na entrada do Banco do Brasil





Na manhã desta segunda-feira (23), a cidade de Vargem Grande Paulista registra um roubo ao Banco do Brasil na avenida Elias Alves da Costa na marginal da Raposo Tavares.

Informações preliminares dão conta de que ao menos 5 criminosos participam da ação. Há informação de que os indivíduos fizeram alguns reféns, mas ainda não se sabe o número de vítimas.

Em fotos enviadas a reportagem é possível observar policiais na entrada da agência bancárias e diversas viaturas isolando a avenida. O helicóptero águia da Polícia Militar também está apoiando a ocorrência.

Em nota enviada ao Cotia e Cia, o Banco do Brasil confirmou o assalto. “O Banco do Brasil acionou a polícia e acompanha a situação no local, na expectativa por um desfecho bem-sucedido da operação”, diz a nota.

*Matéria em atualização.