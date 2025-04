Encontrados os dois adolescentes que estavam desaparecidos em Cotia

Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O), William tinha saído para ir à escola, na quinta-feira (27), mas não chegou no local. Ele teria dito a uma amiga que iria fugir.O adolescente, ainda de acordo com o BO, estaria com o cartão TOP da mãe e sua última utilização foi no Butantã.William mora no bairro Paisagem Casa Grande e estuda na Escola Estadual São Joaquim II, no Jardim Leonor.Já Maria Clara, segundo o Boletim de Ocorrência, teria avisado que iria até a casa da avó, mas não chegou no local. A menina mora no Jardim Arco-Íris.Segundo o BO registrado, ela saiu de casa na sexta-feira (28) levando consigo um celular sem chip e sem dados móveis.