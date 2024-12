Pontos facultativos: Parte dos servidores da prefeitura de Cotia só retornam em janeiro

Medida NÃO se aplica a funcionários públicos de 7 secretarias municipais









A partir desta segunda-feira (23), parte das repartições públicas de Cotia estão com serviços suspensos até janeiro. Isso porque o prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD) publicou um decreto no início do mês concedendo novos pontos facultativos.





A justificativa segundo o decreto são as festas de final de ano. Com isso, além da véspera de Natal (24/12) e da véspera de Ano Novo (31/12) - que já eram pontos facultativo s -, os dias 23, 26, 27 e 30 de dezembro também serão emendados.

Secretaria Municipal da Educação;

Secretaria Municipal da Fazenda;

Secretaria Municipal da Saúde;

Secretaria Municipal de Defesa Civil;

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana;

Secretaria Municipal de Segurança Pública;

Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade; e

Grupo de Transição Política e Administrativa – GTPA

Os serviços devem ser retomados a partir de 2 de janeiro. Vale ressaltar que a medida NÃO vale para todas as secretarias.Segundo o decreto, os pontos facultativos não se aplicam às repartições públicas municipais “”.