Polícia negocia liberação de reféns em roubo a banco em Vargem Grande Paulista

Já são mais de 2 horas de negociações





Equipes do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) negociam há pelo menos duas horas a liberação de reféns que estão dentro de uma agência bancária no centro de Vargem Grande Paulista.



Informações preliminares dão conta de que 5 criminosos invadiram o Banco do Brasil e anunciaram o assalto. O crime teve início por volta das 10h desta segunda-feira (23).



Não há informações sobre a quantidade de reféns.



A avenida está totalmente isolada pela Polícia Militar e GCM. Há também a presença de ambulâncias.