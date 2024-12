Reféns são liberados após 3 horas de negociação em tentativa de roubo a banco em Vargem Grande

Três criminosos foram presos.





A tentativa de assalto ao Banco do Brasil no centro de Vargem Grande Paulista terminou com três criminosos presos e dois reféns libertados sem ferimentos físicos.





Segundo a polícia militar por volta das 10h o bando invadiu o prédio da agência bancária. A PM foi acionada e as ruas do entorno foram cercadas. O helicóptero Águia sobrevoou a região em apoio às equipes.





O Banco do Brasil informou em nota que disponibilizou atendimento médico e psicológico às vítimas "O BB colaborou com as autoridades e disponibilizou atendimento médico e psicológico imediato às vítimas, que também serão acolhidas e receberão acompanhamento continuado dentro do programa interno de saúde oferecido pelo Banco."





Por fim a empresa agradeceu a Polícia Militar "O Banco do Brasil agradece a condução da Polícia Militar, especialmente do Gate, pelo rápido atendimento ao nosso chamado e pelo desfecho bem-sucedido da operação."

Os suspeitos fizeram funcionários reféns no interior da agência. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi acionado para negociar a liberação das vítimas e a rendição dos criminosos.A negociação com o bando durou aproximadamente três horas. Por volta das 14h, os reféns foram liberados e os envolvidos no crime presos. Os policiais fizeram uma varredura no banco e liberaram o local para a perícia.