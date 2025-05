Motociclista morre ao bater de frente com caminhão na Raposo Tavares

Acidente ocorreu nesta madrugada no km 49 no sentido leste, em São Roque

Foto: Artesp

Um motociclista morreu na madrugada desta sexta-feira (9) ao bater de frente com um caminhão na Raposo Tavares.

O acidente ocorreu por volta das 2h no km 49 no sentido leste, em São Roque.De acordo com a concessionária que administra o trecho, o caminhão trafegava pela rodovia no sentido oeste quando a motocicleta surgiu no sentido contrário e houve a colisão frontal. Os motivos do acidente ainda serão esclarecidos.A pista chegou a ser bloqueada e foi liberada pela manhã, por volta das 6h15. O corpo da vítima foi removido pela funerária.