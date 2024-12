Defesa Civil alerta para chuvas intensas durante o Natal; Confira a previsão completa para Cotia

Na terça-feira (24) e quarta-feira (25), os dias serão marcados pelo Sol entre nuvens, favorecendo a elevação das temperaturas e a sensação de calor em todo o Estado de São Paulo. O aquecimento diurno, combinado com a umidade do ar proveniente do oceano, criará condições para pancadas de chuva isoladas em diversas regiões do território paulista.



Embora os modelos meteorológicos não indiquem previsões de acumulados significativos, é importante destacar que poderão ocorrer temporais, principalmente nas áreas que fazem divisa com Minas Gerais e na faixa leste do Estado.



O Gabinete de Crise do estado de SP estará mobilizado ao longo da semana do Natal, para garantir a pronta resposta à população em caso de emergência causada pelas chuvas previstas neste feriado, em todo estado.





Confira a previsão do tempo para Cotia:



Terça-feira (24/12) - Nublado com chuva de manhã e no começo da tarde. As nuvens diminuem e o sol aparece. Máx. 25ºC Mín. 18ºC



Quarta-feira (25/12) - Sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens mas com tempo firme. Máx. 28ºC Mín. 18º



Quinta-feira (26/12) - A previsão do tempo para quinta-feira é de tempo severo, com chuva forte e trovoada de manhã, à tarde e à noite. Max. 24ºC Mín. 20ºC.









*Com informações da Clima Tempo.





Durante quinta-feira (26), a previsão é de pancadas de chuva fortes, seguidas por raios e rajadas de vento em todo o território paulista. Isso ocorre devido à passagem de uma frente fria, acompanhada de um corredor de umidade do ar vindo da região Amazônica.