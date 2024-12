Férias à vista: vereadores de Cotia realizam última sessão de 2024 nesta terça-feira

A Lei Orgânica do Município, em seu Artigo 60, determina que a sessão legislativa anual seja realizada de 1º de fevereiro a 30 de junho, e de 1º de agosto a 15 de dezembro.Os meses de julho e janeiro, bem como a segunda quinzena de dezembro, são de recesso parlamentar.Durante o período de recesso, não são realizadas sessões ordinárias, mas a Câmara Municipal segue funcionando normalmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Nos gabinetes dos vereadores, o público é recebido a partir das 9h.Os 17 vereadores eleitos em outubrotomarão posse em 1º de janeiro do ano que vem.A primeira sessão ordinária com a nova composição do Legislativo deve ocorrer em 4 de fevereiro.