Parte dos funcionários da saúde de Cotia ameaça greve por atraso no salário

Falta de pagamento atinge funcionários do Instituto Bom Jesus, que administra a UPA do Atalaia, PA de Caucaia do Alto e Pq. São George.





Os funcionários do Instituto Bom Jesus que atuam na UPA do Atalaia, no Pronto Atendimento de Caucaia do Alto e no Pronto Atendimento do Parque São George em Cotia, podem entrar em greve a partir da próxima segunda-feira (9).

O motivo segundo A Matraca, sindicato que representa os empregados de instituições beneficentes de Cotia é a falta de pagamento dos salários de novembro que deveria estar disponível na data de hoje (06/12).

Um comunicado assinado pelo presidente da A Matraca Homero Fraccari foi enviado ao Instituto Bom Jesus e a Prefeitura de Cotia onde informa sobre a greve caso não seja feito os pagamentos.

"Conforme LEl 7.783/89 que dispõe sobre o direito, de greve em atividades essenciais, informamos que no prazo de 72 (setenta e duas) horas os funcionários alocados na rede de saúde pública de Cotia/SP, estarão paralisando os serviços em virtude da falta de pagamento dos salários de Novembro/2024 que deveria estar disponível em 06/12/2024." diz o comunicado.

Em um post no Instagram o sindicato informou que mesmo que seja decretado a greve atendimentos emergenciais serão mantidas. "Informamos a população que os atendimentos emergenciais como determina a Lei seguirão normalmente. Pedimos a compreensão da População neste momento."

O Cotia e Cia procurou a Prefeitura de Cotia e também o Instituto Bom Jesus, caso tenhamos retorno será acrescentado aqui.