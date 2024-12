Youtubers exploram cemitério de Caucaia do Alto

Famosos por mostrarem mistérios e curiosidades dos cemitérios brasileiros, Léo e Rodrigo Almeida visitaram pela 1ª vez um cemitério em Cotia.

Reprodução - Almeidas Indicam

Com quase 45 mil inscritos, os jornalistas Léo e Rodrigo Almeida do canal Almeidas Indicam visitaram o cemitério de Caucaia do Alto. O turismo por cemitérios pode parecer estranho, mas é comum em outros países e vem cada vez mais ganhando adeptos no Brasil.

Segundo o casal, era um pedido de muitos seguidores para conhecer o cemitério de Caucaia do Alto. No vídeo de 44 minutos eles passam pelo cemitério inteiro. Citam a grandiosidade do local, elogiam a administração e exploram as histórias que podem ser vistas nos túmulos.

Ficou curioso? Assista abaixo o vídeo: