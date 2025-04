Divulgada a data do novo "Rodeio de Cotia"; Confira

O Cotia Rodeio Fest foi confirmado para agosto.

Foto: Arquivo Cotia e Cia

Tradicionalmente realizado em abril, o Cotia Rodeio Fest, novo nome do Rodeio de Cotia será realizado nos finais de semana de 22 e 23 e 29 e 30 de agosto. O anúncio foi feito no Instagram oficial do evento que é promovido pela MP promoções.





Save The Date - 22 a 30 de agosto. Line Up e vendas liberadas em breve - diz a publicação





Ainda não há informações sobre o local, mas a reportagem apurou que não será no estádio Euclides de Almeida, onde foram realizado os últimos eventos do gênero.





Apesar de ainda não constar na divulgação oficial, em um pronunciamento em março ao lado do prefeito de Cotia Welington Formiga o empresário Marcos Pecheco confirmou que a festa receberá oito atrações, sendo uma delas, a do cantor Luan Santana. Além dele, a cantora Lauana Prado e Dennis DJ também devem se apresentar em Cotia.