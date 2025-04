Erro de português em carro oficial da prefeitura de Cotia vira piada nas redes sociais; veja

Erro foi constatado no veículo oficial da Secretaria de Cultura

Imagem: Página 'Granjeiras Granjeiros' / Facebook

Uma foto que circula nas redes sociais mostra um carro oficial da prefeitura de Cotia com um erro de português em uma das palavras.





O veículo em questão é da Secretaria de Cultura e Lazer, mas ao invés de lazer, com ‘Z’, está escrito ‘laser’, com ‘S’.O caso virou piada na página ‘Granjeiras Granjeiros’ no Facebook., disse um internauta., ironizou outro., satirizou uma internauta. “, criticou outra.pediu uma explicação para a prefeitura e aguarda retorno.