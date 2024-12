Morador de Cotia faz rifas para reconstruir cômodo destruído por van desgovernada

Impacto da batida derrubou paredes, portas e telhado; acidente ocorreu na quarta-feira (18)

Imagem: Reprodução

O morador Matheus Bleinat, de 19 anos, que teve parte da casa destruída por uma van desgovernada, em Cotia, está fazendo duas rifas para ajudá-lo na reconstrução do cômodo que foi invadido.





Matheus estava dormindo no momento em que a motorista da van perdeu o controle e bateu contra a parede do quarto. O caso ocorreu na quarta-feira (18), na Estrada do Morro GrandeAs rifas feitas pelo morador custam R$ 10 por nome. Os brindes serão panetones da Cacau Show.Matheus quer arrecadar o dinheiro para ajudá-lo na reconstrução de duas portas, duas paredes e o telhado, que foram danificados com o acidente.Número do pix da rifa e WhatsApp de Matheus: (11) 91856-1483.