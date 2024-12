Bom Prato de Cotia oferece cardápio especial de Natal e Ano Novo; veja todas as opções

Ambos os almoços acontecerão nas vésperas das festividades

Bom Prato de Cotia. Foto: Reprodução

A unidade do Bom Prato de Cotia vai oferecer um cardápio especial de Natal e Ano Novo. Ambos os almoços acontecerão nas vésperas das festividades: Natal no dia 24/12 e Ano Novo no dia 31/12.

As opções incluem filé de frango ao molho de limão, Copa lombo ao molho madeira e nectarina de sobremesa (veja mais abaixo).A Secretaria de Desenvolvimento Social de São Paulo, responsável pelo programa, informou que, durante o período de festas, as unidades do programa passarão por pequenas alterações no funcionamento.Nos dias 24 e 31 de dezembro, todos os restaurantes servirão apenas o almoço especial. Já no Natal (25/12), funcionarão apenas o Bom Prato Brás e o Bom Prato Refeitório Mauá.No dia 01 de janeiro de 2025, estarão abertos o Bom Prato 25 de Março e o Bom Prato Refeitório Mauá.: Filé de frango ao molho de limão, batata rústica e tabule. Sobremesa: Nectarina;Copa lombo ao molho madeira, farofa agridoce e salada festiva. Sobremesa: Pêssego.Inaugurado em julho de 2022, o restaurante Bom Prato de Cotia está localizado na rua Senador Feijó, 110, no centro.A unidade funciona por meio de um convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado, com o objetivo de servir refeições saudáveis e de qualidade a um custo acessível às pessoas em situação de vulnerabilidade social.O café da manhã é servido a R$ 0,50 enquanto que o almoço e o jantar a R$ 1,00.