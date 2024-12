Vídeo mostra como ficou residência após ser invadida por van desgovernada em Cotia

Acidente destruiu quarto onde morador estava no momento; veja as imagens

Imagem: Reprodução

que teve a casa invadida por uma van desgovernada, em Cotia, gravou um vídeo mostrando como ficou o imóvel após o acidente. O caso ocorreu na quarta-feira (18), na Estrada do Morro Grande. O morador Matheus Bleinat, de 19 anos,gravou um vídeo mostrando como ficou o imóvel após o acidente. O caso ocorreu na quarta-feira (18), na Estrada do Morro Grande.







Ao, Matheus explicou que estava dormindo no momento da batida e que, por pouco, a parede, o teto e a porta não caíram em cima dele. Segundo o morador, a motorista foi dar um tranco no veículo na descida da rua Brasília. Só que o volante acabou travando e ela perdeu o freio., detalha.No vídeo (veja mais abaixo), Matheus mostra como ficou a estrutura do cômodo após o impacto da batida. Pelas imagens, é possível ver a parede parcialmente destruída e os entulhos espalhados pelo quarto.Apesar do susto e do impacto da batida, ninguém ficou ferido.Veja o vídeo: