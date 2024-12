Van invade casa em Cotia e destrói quarto onde estava morador: “Tive sorte”

Matheus Bleinat contou ao Cotia e Cia os detalhes do acidente, que ocorreu na quarta-feira (18), na Estrada do Morro Grande

Imagem: Reprodução

Uma van invadiu uma casa em Cotia e destruiu o quarto onde estava o morador. O acidente aconteceu na quarta-feira (18) na Estrada do Morro Grande.



Quarto ficou destruído depois do acidente. Foto: Reprodução

Segundo ele, a motorista foi dar um tranco no veículo na descida da rua Brasília. Só que o volante acabou travando e ela perdeu o freio. A batida foi extremamente forte. Matheus explica que, por um detalhe, a parede, o teto e a porta não caíram em cima dele.



“Olhei para o teto, que só não caiu em cima de mim, porque a van estava segurando. Na hora que a van bateu, quebrou a parede e a madeira ficou presa em cima da van. Eu tive sorte de ter conseguido correr para trás, porque senão, a porta ia cair em cima de mim, e a porta estava com o peso da parede”, detalha.



Apesar do susto e do impacto da batida, ninguém ficou ferido.

Matheus Bleinat, de 19 anos, estava dormindo no momento do acidente. Ele mora na residência com sua namorada, que havia saído para trabalhar. Ao, ele contou que levou um susto na hora da batida.relata.