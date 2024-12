Criminoso acusado de série de roubos na Granja Viana é preso durante operação

Coordenada pelo delegado Adair Marques, operação foi realizada nesta sexta (20) pela Polícia Civil de Cotia, Guarda Civil de Cotia e SP, além de equipe do GOE

Operação reuniu Polícia Civil de Cotia, GCMs e equipes do GOE. Foto: Divulgação

Reportagem: Neto Rossi





Um criminoso, de 21 anos, foi preso durante operação conjunta da Polícia Civil e da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia nesta sexta-feira (20). Ele é acusado de uma série de roubos de motos e carros nas regiões da Granja Viana e São Paulo.

Durante cumprimento de mandados de busca e prisão, os policiais foram até o endereço situado no Jardim São Vicente, região do km 26 da Raposo Tavares, e adentaram na residência do investigado.Na garagem da casa, os agentes localizaram uma das motocicletas utilizadas nos roubos, além dos capacetes e das roupas.Os policiais também encontraram uma moto que havia sido roubada há seis dias e uma quantia de R$1.010 em espécie. O criminoso foi preso por roubo e receptação.Segundo a Polícia Civil, um segundo homem, também alvo da operação, continua foragido.A operação conjunta de hoje foi coordenada pelo Delegado de Polícia Adair Marques e contou com o apoio da Delegacia do Grupo de Operações Especiais (GOE), policiais da Delegacia da Granja Viana, Guarda Civil de Cotia e Guarda Civil de São Paulo.Durante a operação, um suspeito, ao avistar os agentes, saiu correndo pela sacada de uma residência, passando por cima dos telhados de casas vizinhas, até ser capturado pelos policiais. Momentos antes, ele havia jogado uma sacola plástica que estava em suas mãos.Os agentes conseguiram encontrar a sacola. Dentro dela, havia 270 porções de maconha e 1.090 porções de cocaína. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas.